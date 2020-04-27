Миллиардер Дерипаска обвинил Китай в воздействии на климат России

Китай и другие страны Юго-Восточной Азии варварски относятся к окружающей среде, что спровоцировало «странную» зиму и другие неблагоприятные климатические явления на территории России, считает миллиардер Олег Дерипаска.«Наводнения, пожары, которые в этом году в Сибири начались раньше обычного, непонятная зима который год подряд, засуха, которая, скорее всего, в европейской части России приведёт к серьёзному неурожаю — все эти неприятные сюрпризы являются следствием варварского отношения к окружающей среде, которое демонстрируют многие азиатские страны — Китай, Корея, Индонезия. За ними потянулись Индия и Южная Африки», — пишет Дерипаска в своем Telegram-канале.

Китай продолжает не только активно развивать угольную генерацию у себя дома (ежегодно сжигая больше 4 млрд тонн угля и выбрасывая в атмосферу больше 13 гигатонн CO2), но ещё и спонсировать строительство угольных станций в развивающихся странах под эгидой программы нового Шёлкового Пути, хотя в 2015 году, как и Россия, подписал и ратифицировал Парижское соглашение по климату, напоминает бизнесмен.

Хотя Пекин регулярно заявлял о своей приверженности борьбе с загрязнением и изменением климата на международной арене, пока это только заверения, сетует Дерипаска, добавляя, что за нанесение ущерба окружающей среде государства должны нести ответственность.

«Поэтому целесообразно расследовать не только причины возникновения Уханьского вируса, но и на базе решения ООН создать комиссию, которая бы расследовала систематическое нарушение принятых на себя обязательство по защите окружающей среды», — призывает он.

Речь идет не только о Китае, но также об Индии и других странах Юго-Восточной Азии, подчеркивает миллиарддера.

«По итогам работы этой комиссии страны-виновницы в нанесении ущерба окружающей среде в глобальном масштабе должны понести наказание в виде санкций и эмбарго», — призывает Дерипаска, добавляя: «У нас больше нет времени на сохранение нашей экосистемы».