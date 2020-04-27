Апрель 27th, 2020

Мэр города Киева уволил заместителя за пьяный дебош

Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заступника за драку с полицией. Это стало известно на брифинге,который собрал сегодня глава города.

«Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть — в первую очередь, тем, кто ее представляет», — заявил Кличко.

В свою очередь, в Нацполиции города Киева заявили, что вчера, 26 апреля, правоохранителям поступило сообщение от патрульного полицейского о том, что при исполнении служебных обязанностей его ударил неизвестный мужчина.

На вызов прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Выяснилось, что в ходе отработки территории района патрульные полицейские остановили автомобиль из-за того, что водитель не включил фары в темное время суток.