Апрель 27th, 2020

Меган Фокс хочет бросить мужа

Слухи о том, что в семье 33-летней Меган Фокс и 46-летнего Брайана Остина Грина не все гладко, ходят уже с начала апреля. Говорят, супруги снова расстались. Журналисты британского портала Daily Mail выяснили, что они теперь живут в разных домах. Актриса решила остаться в Калабасасе, а ее муж уехал в Малибу. Однако при этом знаменитости регулярно встречаются, чтобы провести время с детьми.

Более того, Брайан перестал носить обручальное кольцо. Недавно папарацци заметили его в одном из продуктовых магазинов, и на том самом пальце кольца не было.

Пара, которая сыграла свадьбу в 2010 году, еще не прокомментировала слухи о расставании. В последний раз актер делился фотографиями с женой в феврале. Этот факт тоже навел фанатов на мысль о возможном разладе.

Супруги уже переживали трудные времена, в 2015-м Меган и Брайан официально объявили о грядущем разводе. Правда, спустя всего несколько месяцев стало известно, что Фокс ждет третьего ребенка от своего супруга. В апреле 2016-го актеры разводиться передумали. По словам анонимных источников, причиной прошлых разрывов можно считать рабочие графики, из-за которых кто-то постоянно пропадал на съемках, а кто-то оставался дома с детьми.

Если вы хотите сохранить отношения, то нужно преодолевать трудности. Мы — часть Вселенной и можем что-то оборвать только тогда, когда Вселенная будет готова нас освободить. Это закон кармы,

— признавалась Фокс в одном из интервью.

У Меган и Брайана трое детей: семилетний Ноа, шестилетний Боди и трехлетний Джорни. Грин со своей бывшей женой Ванессой Марсел также воспитывает 17-летнего сына Кассиуса. Ранее в феврале он подтвердил Us Weekly, что у них с Меган нет планов по расширению своей семьи.