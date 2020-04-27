Апрель 27th, 2020

Крисси Тейген ответила хейтерам на критику ее «квадратной» фигуры

В воскресенье 34-летняя Крисси Тейген написала в твиттере большой пост, посвященный хейтерам, которые критикуют ее «квадратную» фигуру.

Каждый из нас привык к фигурам, улучшенным в кабинете хирурга. У меня была квадратная фигура всю свою жизнь, и позвольте мне сказать вам, что это только плюс во многих отношениях,

— написала она в ответ на один из комментариев.

Поток критических замечаний в ее адрес появился после того, как в субботу вечером модель разместила в инстаграме видео в спортивном купальнике. На нем звезда позировала без макияжа, стоя перед зеркалом в ванной.

Я никогда не публикую сексуальные фотографии. Представьте, что однажды я покажу бедра и ягодицы. О-о-о-о, ребята, вы будете в бешенстве! А я счастлива, Джон счастлив, мы все счастливы!

— добавила она.

Ее поддержала актриса и активистка Джамила Джамиль:

Мне понравилось видео. Не обратила внимания на фигуру. Увидела только огонь.

Знаменитость поблагодарила звезду сериала «В лучшем мире» и призналась ей, что со временем она «привыкла к своему угловатому телу». Модель никогда не боялась критики в свой адрес и на замечания чаще всего реагирует с юмором.

Сейчас Крисси проводит время дома в Лос-Анджелесе с 40-летним супругом Джоном Леджендом, четырехлетней дочкой Луной и годовалым сыном Майлзом. Звезда Sports Illustrated Swimsuit Issue рассказала, что как может развлекает детей, а в свободное время устраивает вечеринки в Zoom.

Крисси Тейген с семьей

Я планировала онлайн-вечеринку с моей подругой, и мы собирались притвориться, будто мы в Париже. Потому что мы должны были поехать в Париж на ее день рождения. Итак, я заказала все эти забавные вещи, которые я могла бы надеть на парижскую вечеринку. Чертов Amazon должен был прислать мне «Мону Лизу», но вместо этого я получила этот постер,

— пошутила звезда.