Кейт Бэкинсейл обратилась в полицию из-за преследований

В минувшие выходные около дома 46-летней актрисы Кейт Бекинсейл в Брентвуде, штат Калифорния, были замечены четверо полицейских. По сообщениям западных СМИ, звезда обратилась в полицию из-за преследований очередного сталкера.

Приехавшие к дому Бекинсейл представители правопорядка проверили рюкзак, который был оставлен около ее особняка, а также допросили одного неизвестного мужчину недалеко от ее дома.

Это уже не первый случай, когда актриса сталкивается с преследованиями сталкера. В 2017 году она была вынуждена отложить свое выступление на Tampa Bay Comic Con, после того как ее предполагаемый преследователь был арестован во время ожидания ее публичного появления. А в прошлом году, по данным портала TMZ, звезду по всей стране преследовал фанат по имени Терри Ли Репп и даже грозился нанести ей ножевые ранения. Бекинсейл он преследовал в течение нескольких лет, однако, несмотря на его многочисленные задержания, все обвинения против него были сняты. По словам полицейских, Репп был «безрассудно одержим жертвой и путешествовал по всей стране в попытках ее преследования». Тем не менее пока в полиции не связывают имя Реппа с последним инцидентом.

Несмотря на неприятные новости, актрисе, похоже, сильно переживать все-таки не стоит. По словам инсайдеров, карантин она проводит дома вместе со своим новым возлюбленным — 22-летним музыкантом Гуди Грейсом. Так что сильное мужское плечо в случае чего у нее рядом есть!