Известные женщины надели пакеты на голое тело и запустили новый тренд

Во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса женщины массово надели пакеты на голое тело и запустили новый тренд в социальных сетях. На снимки обратили внимание The Sun.

Пользовательницы Instagram начали позировать в нарядах, сделанных из различных пакетов. В их числе оказалась российская модель Лилия Ермак. Она попозировала в коротком платье из бумажного пакета. «Как вам мое платье? Весна-лето 2020. Может, это станет новым челленджем?» — подписала она пост, набравший 27 тысяч лайков.

Тренд поддержали многие женщины, вскоре он набрал популярность и получил название #paperdresschallenge. Так, воспользовавшаяся указанным хэштегом, пользовательница под ником bblonde006 нарядилась в белый пластиковый пакет, просунув голову через его ручки.

Другая юзерша под ником jencstyle соорудила из нескольких пакетов топ, юбку и шляпу с бантом. Третья пользовательница под ником _atnew_ поделилась снимком, где она запечатлена в платье из двух пакетов с яркими принтами в виде овощей и цветов.

Чтобы наряды из пакетов плотно держались на талии, женщины закрепляют их с помощью поясов.

Ранее в апреле пользовательницы Instagram уже придумывали похожие флешмобы. Один из них запустила шведская блогерша Фиро (Firo), которая закрепила подушку лилового цвета черным ремнем на талии. Она сфотографировалась в зеркало и поделилась снимком в своем Instagram-аккаунте. Другие юзерши поддержали идею и начали публиковать свои образы под хэштегом #quarantinepillowchallenge.