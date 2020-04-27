День памяти в Израиле в условиях карантина. Фоторепортаж

Израильтян призывают в этом году поминать погибших солдат и офицеров в своих домах, подчиняясь указаниям Министерства здравоохранения.

День памяти начнется в Израиле 27 апреля в 20:00 с сирены. Завтра, 28 апреля сирены прозвучат снова, чтобы дать начало траурным мероприятиям по всему Израилю.

Бойцы ЦАХАЛ и полиция возлагают цветы и государственные флаги на могилы погибших солдат на военном кладбище в Кирьят-Шауле. В этом году из-за вспышки коронавируса будут введены ограничения на посещение кладбищ в День поминовения.

Со времени прошедшего Дня памяти (Йом ха-Зикарон) список погибших пополнился именами 42 солдат и офицеров, – а также 33 инвалидов, умерших в результате своей инвалидности и признанных жертвами войны.