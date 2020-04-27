Апрель 27th, 2020

Британский актер не может протрезветь на карантине

Британский актёр Том Холланд закрылся на карантин с тремя друзьями. Как они проводят время и почему актер никак не может протрезветь он рассказал в прямом эфире.

«Мы с ребятами сидим на карантине уже где-то месяц. Проблем друг с другом у нас особенно нет, потому что мы почти всегда навеселе. Нам несказанно повезло — у нас есть небольшой участок у дома, погода в Лондоне хорошая. Так что жаловаться нам не на что.

Нам даже удаётся поработать. Мы с Гарри работали над сценарием, вчера отправили его продюсерам, и, на самом деле, я за всю свою карьеру так не нервничал. Боюсь, они поймут, что я на самом деле глупый и безграмотный.

Помимо прочего мы много играем в Play Station, смотрим кучу фильмов, подтягиваем историю кино, ну, и как я уже сказал, много пьём. Вообще-то я на прошлых выходных дал себе слово, что перестану пить на неделю. Возьму перерыв. И буквально в понедельник утром Райан Рейнольдс прислал мне ящик джина. На коробке было написано: «Немного добрососедского паучьего джина. С любовью, Райан».

Рейнольдс прислал Тому не какой-то абстрактный джин, а джин «Aviation», компанию по производству которого он приобрёл ещё в 2018 году. С тех пор, в попытках толкнуть свой товар, Райан регулярно спаивает своих друзей.