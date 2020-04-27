Апрель 27th, 2020

Брэд Питт появился в образе врача и высмеял Дональда Трампа

Голливудский актер в течение карантина продолжает съемки в комедийных роликах. Брэд Питт появился в новом выпуске шоу Saturday Night Live, в котором превратился во врача Энтони Фаучи. Именно он сейчас консультирует Дональда Трампа в вопросах коронавируса. Звезда высмеял заявления американского президента о пандемии.

Проблема вспышки смертельного коронавируса чрезвычайно остро стоит во всех странах мира. Однако, несмотря на большое количество инфицированных в США, правительство государства не прибегает к наиболее решительным мерам по преодолению недуга. Эту тему решил нарушить американский актер Брэд Питт в выпуске шоу Saturday Night Live.

Голливудская звезда превратился во врача Энтони Фаучи, с которым консультируется Дональд Трамп относительно пандемии COVID-19. Медийный эксперт не боится доказывать главе государства собственное мнение, которое часто противоречит позиции президента. Брэд Питт с телеэкрана также решился подвергнуть критике высказывания Трампа.

Например, он вспомнил, как президент уверял, что вакцина от коронавируса появится относительно быстро. «Относительно быстро – интересная фраза. Относительно всей истории Земли, конечно, вакцина появится очень быстро. Но если ты скажешь другу: «Я скоро буду», а затем появишься через полтора года, то его бы это явно разозлило», – прокомментировал Брэд Питт.

Не обошел вниманием голливудский актер и абсурдное предположение Дональда Трампа о том, что COVID-19 можно лечить солнечным светом и дезинфицирующими средствами, такими как отбеливатель или изопропиловый спирт. Однако на эти заявления звезда не смог отреагировать словесно. Брэд Питт молча прикрыл глаза рукой, извинившись за такой поступок: «Я знаю, что не должен трогать лицо, но это выше моих сил».

Впоследствии актер снял седой парик и публично от своего имени выразил признательность не только терпеливому врачу Энтони Фаучи, но и всем работникам системы здравоохранения, которіе самоотверженно противостоят пандемии коронавируса.