Апрель 27th, 2020

Анна Седокова от скуки начала конфликтовать с певицей Бьянкой

Анна Седокова запустила свое YouTube-шоу «Квартира 69». В новом проекте певица откровенно говорит со звездными гостями на тему отношений и любви и устраивает необычные конкурсы.

Сейчас стало известно, что Анна никогда не согласиться на съемки своего шоу с 34-летней Бьянкой. Как оказалось, у артисток давно произошел конфликт, и, по мнению Седоковой, Бьянка ее ненавидит.

«Мне кажется, Бьянка меня ненавидит. Извините, но она ко мне не придет. Да и у меня нет никакого желания с ней общаться. У нас был когда-то конфликт. В интервью она сказала что-то вроде: «Кто такая Аня?» А я ее так любила и очень расстроилась»-написала Анна.

Седокова добавила, что гостями ее шоу становятся только те, кого она уважает. Бьянка никак не отреагировала на слова Ани. К слову, певица рассказала поклонникам, что готовит к выходу свою книгу. Это будет автобиографический роман, описывающий период ее работы в группе «ВИА Гра». По словам Ани, книга будет «бомбой».