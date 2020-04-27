Апрель 27th, 2020

Анджелина Джоли рассказала, как нужно воспитывать детей

44-летняя Анджелина Джоли во время пандемии коронавируса продолжает писать статьи для журнала Time. В своей последней публикации актриса призналась, что невозможно быть идеальным родителем и удовлетворять все потребности детей.

Сейчас, в разгар этой пандемии, я думаю обо всех матерях и отцах, которые находятся с детьми дома. Все надеются на то, что они смогут сделать все правильно, ответить на все потребности и оставаться спокойными и позитивными. Но есть одна вещь, которая мне помогла, — понимание того, что это невозможно,

— призналась мама шестерых детей.

Джоли настаивает на том, что дети на самом деле не хотят, чтобы их родители были идеальными. Куда важнее для них — чтобы родители были честными.

Так здорово узнать, что ваши дети не хотят, чтобы вы были безупречны. Они просто хотят, чтобы вы были честны. И вы делаете все, что в ваших силах. Они любят вас и хотят вам помочь,

— пишет звезда.

Анджелина Джоли с детьми: Ноксом, Вивьен, Паксом, Шайло, Захарой и Мэддоксом

В новой статье Джоли вспомнила о своем решении стать мамой, когда она в 2002 году вместе с бывшим мужем Брэдом Питтом усыновила Мэддокса из Камбоджи (у экс-супругов есть трое приемных детей, 18-летний Мэддокс, 16-летний Пакс и 15-летняя Захара, и трое биологических, 13-летняя Шайло и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс).

Я помню свое решение стать родителем. Совсем не трудно было любить, посвятить себя кому-то и чему-то большему, чем моя жизнь. Что было трудно — так это знать, что отныне я должна быть единственной, кто будет следить за тем, чтобы все было хорошо,

— написала Анджелина.

Она рассказала, что ей пришлось разобраться со всеми родительскими обязанностями — «от приготовления еды до медицины», а также научиться быть терпеливой.

Я осознала, что перестала жить мечтами. Вместо этого я стала готова к любому повороту, чтобы я смогла ответить на любую потребность. Это был новый навык, который нужно было приобрести,

— заключила она.

Анджелина Джоли с сыновьями Мэддоксом и Паксом