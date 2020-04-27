Анастасия Волочкова намерена судиться с Даной Борисовой

Балерина Анастасия Волочкова подала в суд на Дану Борисову. Некоторое время назад Дана Борисова прямым текстом назвала Волочкову алкоголичкой. Пост об этом был размещен на странице ведущей в Инстаграм.



Как заявила Волочкова, Борисова оклеветала ее, обвинив в злоупотреблении алкоголем. В свою очередь Борисова категорически не согласна с предъявленным иском.



«Конечно, у нее есть вредные привычки, а разве это не заметно? Лицо потекло. О какой чести и о каком достоинстве идет речь?», — сказала Борисова.



Отмечается, что первое заседание по данному иску уже состоялось. Однако Борисова это слушание пропустила якобы из-за того, что Волочкова неверно указала ее адрес прописки.