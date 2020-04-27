10 легендарных лент по версии издания Empire

Британский журнал о кинематографе составил свой список шедевров кино за всю историю. Для составления рейтинга журналисты издания опросили 20 000 любителей фильмов. В первую десятку попали ленты, которые спустя десятилетия не утратили своего шарма, атмосферности и эстетики. Они стали настоящей классикой, которую должен пересмотреть каждый.
10 величайших фильмов всех времен:
Крестный отец
Звездные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар
Темный рыцарь
Побег из Шоушенка
Криминальное чтиво
Славные парни
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
Челюсти
Властелин колец: Братство кольца.
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