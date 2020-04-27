Апрель 27th, 2020

10 легендарных лент по версии издания Empire

Британский журнал о кинематографе составил свой список шедевров кино за всю историю. Для составления рейтинга журналисты издания опросили 20 000 любителей фильмов. В первую десятку попали ленты, которые спустя десятилетия не утратили своего шарма, атмосферности и эстетики. Они стали настоящей классикой, которую должен пересмотреть каждый.

10 величайших фильмов всех времен:

Крестный отец

Звездные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар

Темный рыцарь

Побег из Шоушенка

Криминальное чтиво

Славные парни

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

Челюсти

Властелин колец: Братство кольца.