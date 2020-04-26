Апрель 26th, 2020

Жителям Петербурга продают книги с лопаты



Книжный магазин Фаренгейт 451 в Санкт-Петербурге, РФ из-за коронавиурса ввел новые правила. Теперь горожане сначала заказывают книги онлайн, а забирают их с лопаты возле входа в книжный.

Людям такой способ нравится, некоторые пришли в магазин специально из-за лопаты, отметил владелец книжного.

Как рассказал владелец магазина, с начала режима самоизоляции продажи упали катастрофически — в день в среднем заказывают по одной-двум книгам. В магазине теперь проводят онлайн-встречи с писателями и музыкантами, а при покупке трех книг выдают маску.

Также в книжном проходят распродажи — 22 апреля в честь дня рождения Ленина его книги продавали за 100 рублей. По словам Платона Романова, в этот день удалось продать 17 книг.