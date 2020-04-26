Вероятно Ким Чен Ын был целенаправленно убит — СМИ

Вероятно Ким Чен Ын был целенаправленно убит, поскольку сама критическая ситуация с лидером КНДР в большей степени похожа на отравление. Кроме того, операцию на сердце северокорейского лидера Ким Чен Ына проводил хирург «без опыта», который не смог ее завершить. Об этом сообщил японский журнал Shukan Gendai со ссылкой на источник в медицинских кругах Китая.

По данным СМИ, Ыну стало плохо во время очередной поездки по стране, его срочно доставили в ближайшую больницу для оказания помощи. Врач, проводивший Ыну операцию по стентированию сердечных кровеносных сосудов на сердце, якобы не сумел закончить манипуляции в установленные сроки.

Хирург, у которого ранее не было опыта подобных операций на тучных пациентах, настолько волновался, что у него буквально дрожали руки, пишет газета. Ему потребовалось около восьми минут, за которые лидер Северной Кореи «перешел в вегетативное состояние», уточняет СМИ.