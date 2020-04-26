Апрель 26th, 2020

В Венесуэле начался голод и погромы

В мадуровской Венесуэле во время карантина измученные люди устроили акции протеста и массовые бунты. Массовые беспорядки связаны с нехваткой продуктов питания и бензина, а также взлетевшими ценами на эти товары.



Так, после акций протестов в г. Упата, штат Боливар, 23 апреля, погиб один человек. На том месте другие участники беспорядков оставили надпись: «Он умер от голода». В целом, в ходе протестов пострадали еще как минимум два человека, а десяток участников были арестованы мадуровцами.



По данным ООН, в прошлом году 32% населения страны (9,3 млн венесуэльцев) или голодали, или серьезно недоедали. А карантин в связи с коронавирусом и его экономические последствия сделали ситуацию совершенно нестерпимой. Бедным семьям стало еще труднее прокормиться и купить товары первой необходимости.



Беспорядки венесуэльцы устраивали и в других городах. Так, в г. Куманакоа, штат Сукре, 22 апреля протестанты начали громить и грабить магазины. Согласно сообщениям в социальных сетях, некоторые граждане получили ранения.