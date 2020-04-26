Апрель 26th, 2020

В Гватемале местные жители сожгли мэра за коррупцию

Жестокую расправу учинили над главой небольшого городка Консепсьон. Разневанные местные жители вытащили 43-летнего градоначальника Базилио Хуракана из его дома, облили бензином и после методичного избиения подожгли. Об этом сообщает BBC News.

Сообщается, что местные жители, участвовавшие в расправе, заподозрили политика в организации нападения на Лоренцо Секека, который обвинил мэра в фальсификации и потребовал начать расследование о коррупции.

Машине, в которой находился мэр Консепсьон вместе со своей семьей, преградил путь другой автомобиль, из которого неизвестные открыли огонь по политику.

В результате 17-летняя дочь и 16-летняя племянница Хуракана скончались от полученных ранений, а сам градоначальник и четверо других его родственников были ранены. После этого на мэра напала разгневанная толпа. Прибывшие на место полицейские не успели спасти политика.

Стоит отметить, что в Гватемале очень высокий уровень преступности. Согласно статистике, в период с января по май этого года там совершено 2343 убийств. В прошлом году, в этой небольшой стране в среднем происходило 15,5 убийств в день