Апрель 26th, 2020

Учены определили, с каким цветом волос умирают раньше

Цвет волос почти полностью (на 97 %) определяется генетическими особенностями, которые, при этом, кодируют и некоторые другие важные биологические факторы. Зная об этом, можно делать некоторые выводы на основе цвета волос, о чем говорит новое исследование ученых из Нидерландов. Специалистам удалось определить цвет волос, обладатели которого стареют несколько быстрее остальных людей, пишет lenta.ua.

Невероятно, но за разнообразие оттенков человеческих волос отвечает всего один пигмент — меланин. Конкретный оттенок зависит от активности рецептора меланокортина 1, расположенного на поверхности клеток волосяных фолликул, в которых синтезируется меланин. В зависимости от активности рецептора меланин становится темным (эумеланин) или светлым (феомеланин).

«Соотношение этих веществ определяет цвет волос. Если перед нами брюнет, то доминирует эумеланин, а если преобладает феомеланин, но есть немного эумеланина, то волосы будут светлыми. Существуют генетические вариации, связанные с мутациями гена MC1R, при которых волосы приобретают рыжий цвет. В этом случае организм может стареть несколько быстрее — это связано со сниженной защитой от солнечного ультрафиолета. Впрочем, прямая связь между цветом волос и скоростью старения пока не обнаружена», — говорят авторы исследования.