Трубоукладчик «Газпрома» для «Северного потока-2» возвращается в Россию

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2», в настоящее время проходит Ла-Манш и вновь изменило курс — теперь пунктом его назначения указывается Находка. Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания.

В феврале судно покинуло Находку на Дальнем Востоке и отправилось в сторону Сингапура, куда должно было прийти 22 февраля. Позже маршрут был изменен на Шри-Ланку. Затем курс был проложен до города Суэца в Египте, но маршрут был изменен на порт Мапуту в Мозамбике. Далее судно обогнуло Африку, прибыв в Лас-Пальмас (Канарские острова). Далее маршрут был проложен до египетского Порт-Саида, куда «Академик Черский» должен был прийти 30 апреля. Однако судно так и не прошло Гибралтарский пролив, направившись на север Атлантического океана с курсом на порт Абердин в Великобритании.

Судно с 2016 года находится в эксплуатации ООО «Газпром флот». В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству «Северного потока — 2» и увела свои суда-трубоукладчики.