 
 
Апрель 26th, 2020

Том Холланд рассказал, что спивается на карантине

Том Холланд рассказал о подарке от Райана Рейнольдса

Том Холланд стал гостем онлайн-выпуска шоу Джимми Киммела.

Актер рассказал, что во время карантина он планировал побыть трезвенником, но Райан Рейнольдс разрушил его план.

Оказалось, что Том проводит карантин с тремя друзьями, с которыми оно постоянно выпивают. Однако Холланд понял, что стал слишком много пить, поэтому решил временно завязать и побыть трезвым в течение недели. Тут в его план и вмешался Рейнольдс, который в понедельник прислал коллеге целый ящик джина.

«Немного дружелюбного соседского паучьего джина. С любовью, Райан» — было написано на коробке.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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