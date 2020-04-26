Апрель 26th, 2020

Стас Садальский выразил свое отношение к портретам Путина на стенах храма

В России военные решили построить свой собственный храм. И украсили его очень странным способом. Известный актер Стас Садальский рассказал об этом в Инстаграм.

На своей странице актер пишет, что строительство идет полным ходом, и внутри этого храма появятся мозаичные портреты самых знаковых россиян. «Кто кому служит, тот тому и поклоняется… Плохо, что Путин на мозаике без нимба! Ничего удивительного, это будет сделано сразу после поправок к конституции. Естественно, если люди проголосуют об обнулении», — написал Садальский.



Пользователи активно комментируют его публикацию. Один из подписчиков написал, что это правдивая информация, и недавно настоятель этого храма рассказывал о том, что изображения на стенах исторических личностей и событий являются давней традицией. Впрочем, другие подписчики отмечают, что это самый настоящий фейк, и они не понимают, как Садальский мог повестись на эту информацию.



«Мания величия выросла до размеров Бога, неплохая тема для диссертации какому-нибудь психиатру», «Да вот думаю, многие не пойдут за поправки в конституцию! Всё становится явным, особенно в критической ситуации показали себя ребята во всей красе», «Надеюсь, для Соловьёва уголок нашёлся?», «Что сейчас происходит? Это за гранью реальности!», — пишут подписчики.