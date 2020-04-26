Апрель 26th, 2020

София Вергара поразила поклонников отличной фигурой

София Вергара активно ведет свой микроблог и на радость почти 20 миллионам подписчикам регулярно публикует новые фото и видео. Колумбийско-американской актрисе и модели в 2020 году исполнится 48 лет, но глядя на нее, в официальных данных можно засомневаться.

Актриса и модель стала известной на весь мир благодаря телесериалу «Американская семья», в котором она играет Глорию Дельгадо-Притчетт. За роль в этом телесериале София была номинирована четыре раза и в результате стала обладательницей премии «Золотой глобус». Также неоднократно она работала и продолжает работать ведущей различных шоу.

В 2014 году журнал Forbes признал ее одной из самых влиятельных женщин в мире. В то время София Вергара занимала 32-е место в рейтинге, а через год София получила свою собственную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Сейчас Вергара продолжает активную творческую деятельность, снимаясь в фотосессиях и кино. Она тщательно следит за своей фигурой, что постоянно доказывает публикациями в микроблоге. София, как настоящая модель, является примером для многих девушек по всему миру.