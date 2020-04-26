 
 
Апрель 26th, 2020

Потери российской экономики — 100 млрд рублей в день

Экономика России теряет около 100 млрд рублей в день в условиях текущих ограничений, заявил главарь Минэкономразвития РФ Решетников в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК), передает «Интерфакс».

kremlin

«В той ситуации, в которой мы сейчас есть, мы в ВВП теряем по всей стране около 100 млрд рублей в день, и это очень большие потери, которые мы несем. Это совокупные издержки экономики», — посетовал путинист. Отметим, в феврале в 100 млрд рублей эксперты оценивали возможные общие потери России. Сейчас, спустя месяц с небольшим, столько РФ теряет в день.

Экономика является заложником ситуации, признал министр. «Бесконечно ни бизнес, ни государство нести эти издержки не может», — удручено пролепетал Решетников.

Category: Новости, Россия ﻿
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