Апрель 26th, 2020

Певица Светлана Лобода записала новый трек на карантине

Светлана Лобода поделилась с фанатами новостью. Она на карантине записала новый трек.Певица пообещала поклонникам массу эмоций и впечатлений. А так же поразмышляла на тему сьемки клипа,так как в условиях карантина это может быть нецелесообразно.

«Спешу сообщить, что скоро выходит наш новый сингл!!!! И я обещаю, что вы будете под него «танцевать и плакать», а я вот сижу и думаю, что делать с клипом …исходя из условий сегодняшнего дня…..ребята, у вас есть предложения? », — написала Лобода.

«Зная сколько времени у вас выходит на монтаж клипа — одним карантином тут не обойтись», «У Вас же есть прекрасная каморка-сарай, и танцы, и слёзы всё поместится для клипа»,

«Любая идея все равно будет огонь! Ждем уже», «Снимать и плакать», — писали в комментариях поклонники артистки.