Апрель 26th, 2020 От принцессы Дианы до Кейт Миддлтон: секреты ухода за собой королевских особ Если Ким Кардашьян, Джессика Альба, Рози Хантингтон-Уайтли и другие знаменитости регулярно рассказывают об уходе за собой, то принцессы, герцогини и королевские особы держат такую информацию в тайне (правила протокола, увы). Однако все-таки иногда журналистам удается узнать, что же стоит на полках в их ванных комнатах и на какие процедуры они ходят к своим косметологам. Мы собрали проверенные временем бьютихаки по уходу за кожей от Кейт Миддлтон, Грейс Келли, Шарлотты Казираги, принцессы Марии-Олимпии и Рании аль-Абдуллы. Кейт Миддлтон Секрет безупречной сияющей кожи герцогини Кембриджской, по данным достоверных источников, кроется в интенсивных процедурах для кожи с пчелиным ядом. За несколько дней до свадьбы Кейт Миддлтон сделала процедуру по уходу за лицом с пчелиным ядом в кабинете популярного английского косметолога Деборы Митчелл. Именно она разработала маску с пчелиным ядом апитоксином, которая борется с морщинами и выравнивает кожу. Процедура, как пишет Daily Mail, стоит 165 фунтов стерлингов (примерно 8 000 рублей). Что касается домашнего ухода, то (для многих это может стать неожиданностью) герцогиня Кембриджская обожает пользоваться бюджетным увлажняющим кремом Nivea Soft, а ее любимый крем для рук от Skinfix стоит всего 10 долларов (700 руб.). В 2015 году Кейт сказала, что верна линии по уходу за кожей, наполненной кислородом, от Karin Herzog. Ее любимые продукты включают увлажняющий крем Vita-A-Kombi 1, Professional Cleanser и крем для лица Oxygen Чтобы сохранить волосы блестящими и упругими, Кейт пользуется шампунем Cleanse & Condition, созданным ее парикмахером Ричардом Уордом Во время каждой беременности Кейт использовала органическое масло шиповника Trilogy для предотвращения растяжек Визажист Кейт рассказала, что Кейт обожает этот крем для укладки волос с маслом жожоба и пшеничным белком Creme With Silk Groom от Kiehl’s Так же, как и Мишель Обама, Миддлтон обожает Biotulin Supreme Skin Gel Крем Nivea Pure & Natural Day Cream Dry & Sensitive В его составе нет ароматизаторов, сои, глютена, парабенов или фталатов. Он состоит из 1% коллоидной овсяной муки, которая успокаивает и увлажняет сухую и потрескавшуюся кожу. Вот почему это средство дерматологи так любят рекомендовать для лечения экземы. Грейс Келли Ни для кого не секрет, что принцесса Монако и в зрелом возрасте выглядела свежо и молодо. Оказывается, была одна часть тела, за которой Грейс Келли следила особо пристально. По словам эксперта по красоте Питера Ламаса, она была буквально одержима увлажнением кожи рук и наносила крем при любом удобном случае. Грейс знала, что руки сразу же выдают возраст, и этого очень не хотела, — сказал в одном из интервью эксперт, работавший с княгиней. Еще одна вещь, которую рекомендуют косметологи, — наносить солнцезащитный крем на руки. Он обеспечивает надежную защиту от солнечных ожогов, предотвращая появление признаков старения. Как и многие звезды (Мэрилин Монро, Одри Хепберн и другие), Грейс была поклонницей бренда Erno Laszlo. Ее безупречный цвет лица — наглядное доказательство того, что дерматолог Эрно Лазло действительно был экспертом в своем деле. Восстанавливающий крем Formula 3-9, Erno Laszlo В конце дня княгиня очищала кожу мылом Phelityl Cleansing Bar, Erno Laszlo. Это средство идеально для сухой кожи и делает ее мягкой, сияющей и увлажненной Аромат Fleurissimo от Creed был изготовлен ​​на заказ для Грейс Келли в день ее свадьбы, чтобы дополнить ее букет невесты. Это был подарок от ее мужа, принца Ренье. Fleurissimo соткан из нот бергамота, розы и фиалки Крем для рук Spa Sensuals Intensive Repair Hand Cream, Peter Lamas Солнцезащитное молочко Sun Beauty Velvet Milk SPF 30, Lancaster Шарлотта Казираги Внучка Грейс Келли считает основой красоты чистую кожу. Самая важная вещь, которую я беру с собой в путешествия, — это средство для снятия макияжа. Во Франции мы используем много аптечных продуктов и отдаем предпочтение натуральному составу, без отдушек и химии, — рассказывала она в интервью Vogue. Глазные капли Les Gouttes Bleues от бренда Innoxa Масло для волос Leonor Greyl L’Huile De Leonor Greyl. Оно восстанавливает и смягчает локоны, кроме того, защищает их от агрессивного воздействия солнца и морской воды Молочко очищающее Physiological Cleansing Milk, La Roche Posay Защитный лосьон Lotion Tonique Douceur от Avene, не содержащий спирта, специально разработан для сухой и очень сухой чувствительной кожи Королева Елизавета II

Говорят, правильно ухаживать за кожей Елизавету научили еще в подростковом возрасте, когда визажист Тельма Холланд дала ей несколько тактичных советов. По слухам, сейчас Ее Величество предпочитает антивозрастные средства демократичной марки Cyclax. По другой информации, 94-летняя Елизавета II использует крем индивидуальной рецептуры некоего аптекаря из Балморала, который был придуман еще для королевы-матери. Состав эксклюзивного продукта строго засекречен. А вот тюбик с кремом для рук и ногтей Clarins никогда не кончится во дворце — им регулярно пользуется королева. По словам Telegraph, еще одним из фаворитов Елизаветы II является крем Eight Hour Cream от Elizabeth Arden. Крем для рук, Clarins Мыло Regency Collection, Bronnley Крем Eight Hour Cream, Elizabeth Arden Гель для душа Molton Brown Принцесса Диана Мэри Гринвелл, визажист леди Ди, говорит, что та исправно ухаживала за кожей утром и вечером. Она следовала простым трем правилам — очищай, тонизируй, увлажняй. Она никогда не позволяла себе ложиться спать с косметикой и всегда очищала кожу. Диана также уделяла особое внимание увлажнению кожи и использовала интенсивные увлажняющие средства как минимум два раза в день. Сейчас, если бы она была жива, она наверняка была бы поклонницей сывороток мгновенного действия и солнцезащитного крема, — сказала Мэри в одном из интервью. Хотя кожа принцессы Дианы была чистой и сияющей, но она все еще время от времени страдала от розацеа. В результате Диана нашла нежные средства, предназначенные для чувствительной кожи: например, умывалась обычным глицериновым мылом. Будучи преданной поклонницей ухода за кожей Clarins, она пользовалась тоником с ромашкой и гелем для зоны вокруг глаз, чтобы минимизировать отечность. Прежде чем наносить тональный крем, звезда предпочла использовать увлажняющий дневной крем, опять-таки от Clarins. Лосьон для лица с ромашкой, Clarins Гель для глаз Gel Contour des Yeux, Clarins Шампунь Ice Shop от The Body Shop Моделирующая глина для волос Molding Mud, Sebastian Professional Увлажняющий крем Gorgeous Moisturizer, Lush Хотя Диана могла позволить себе самые люксовые средства, она также любила делать домашние бьюти-продукты своими руками. Часто наносила на лицо маску, состоящую из авокадо, яичных белков, лимонного сока и меда. На воспаления наносила раствор воды с морской солью, а при розацеа применяла самодельный тонизирующий лосьон, сделанный из розовой воды и глицерина. Задолго до того как эфирные масла взяли мир красоты штурмом, Диана стала смешивать свой увлажняющий крем с маслами. Перед тем как нанести увлажняющий крем на ночь, она втирала в кожу микс герани и розового масла. Верила она и в силу натуральных соков. Ее любимым напитком для сияния кожи был огуречный сок. Диана уверяла, что взяла бы на необитаемый остров лишь соковыжималку и огурцы. Принцесса Мария-Олимпия Греческая принцесса Мария-Олимпия заявляет, что здоровый и продолжительный сон насыщает ее кожу кислородом и позволяет ей светиться изнутри. Она уделяет немало внимания физическим нагрузкам, предпочитая плавание. Единственное средство, которое она использует непосредственно для кожи, — увлажняющий крем Eve Lom с каолином, медом и различными маслами в составе. Когда она прилетает в Лос-Анджелес, то обязательно заглядывает в клинику к доктору Гарольду Лансеру — одному из самых известных косметологов-дерматологов США. Лансер — автор любимой процедуры звезд Stem Cell Facial (она стоит порядка тысячи долларов), когда на лицо, шею и веки наносят белковую сыворотку, содержащую растительные стволовые клетки и экстракты морских водорослей, способствующие естественной выработке эластина и коллагена. В результате из кабинета эксперта девушки выходят с упругой и подтянутой кожей. Она не пользуется духами и говорит, что ей вполне хватает аромата крема Amazing Grace от Philosophy Очищающий гель-бальзам Eve Lom Gel Balm Cleanser ФОТО Gettyimages.ru

