Апрель 26th, 2020

Одна из областей России совсем запретит продавать алкоголь на майские праздники.

Россия во время карантина утопает в алкоголизме. Об увеличении продаж спиртных напитков отчитались уже все крупнейшие торговые сети страны. В некоторых городах продажи увеличились вдвое.

Именно по этому,опережая события ,в Курганской области на время майских праздников запретят продажу алкоголя. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Алкоголь, в том числе пиво, нельзя будет купить с 30 апреля по 10 мая. Алкогольные напитки также нельзя будет продавать в кафе и других местах общепита. Кроме того, на указанный период будут введены ограничения на продажу горючих веществ, в частности древесного угля и средств для розжига.

В начале апреля власти нескольких субъектов России ограничили продажу спиртного. Речь идет о Пермском крае, Кемеровской области, Карелии, Красноярском крае и Башкирии. В Якутии и Забайкалье до особого распоряжения введен сухой закон.