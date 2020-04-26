Апрель 26th, 2020

Обнаружен язык, на котором общаются всего 210 человек





Его носители занимаются охотой и собирательством.

Группа лингвистов из Лундского университета в Швеции нашла неизвестный до сих пор язык джедек, на котором говорят 210 жителей деревни Сунгай Руал в Малайзии.

Раньше в этой деревне работали антропологи, но они посчитали, что население разговаривает на языке джахан из той же языковой группы – аслийской. Лингвисты изучили материалы и пришли к выводу, что это отдельный язык.



Обнаруженный язык не отображает понятий «продать» и «купить». В нем есть лишь слова, обозначающие обмен и общее пользование.



Ученые также отмечают, что в культуре джедек больше гендерного равенства, чем в западных культурах. Здесь также практически нет насилия, законов и судов. Детей не учат конкуренции. Жители деревни занимаются охотой и собирательством.



При этом нет понятия профессий – все члены сообщества владеют необходимыми навыками для жизни. Этот образ жизни нашел отражение в языке.



Отметим, что сейчас на Земле существуют от 6 до 7 тысяч языков.



На десяти самых распространенных языках говорит около 40% населения мира.



Более 90% языков в ближайшее время могут исчезнуть из-за процесса глобализации.