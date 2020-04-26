Нью-йорские ешивы уходят в подполье, чтобы обойти карантинные ограничения

Несмотря на ограничительные меры, введенные мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио, занятия в городских ешивах все еще продолжаются. Об одном из таких фактов рассказала одна из родительниц, отметив, что уроки проходят в частных квартирах и запертых на время карантина зданиях по всему Вильямсбургу, пишет New York Post.

В частности, они пропустили собрания ортодоксов в Домино-Парке и Проспект-Парке в Бруклине. Источник Forward уточнил, что члены его общины верят: заболеют они коронавирусом или нет, в конечном счете решит Бог, а не де Блазио.

«Это определенно подвергает риску детей. Да всех», — возразил тот же источник в беседе с журналистами. Тем временем, в Нью-Йорке действует штраф в размере одной тысячи долларов за несоблюдение социальной дистанции.

«Неудивительно, что лидеры ультрахасидских общин ведут себя наплевательски по отношению к здоровью детей и условиям, в которых они получают образование – после десятилетий отсутствия какого-либо контроля над их деятельностью», — так о проблеме высказался адвокат Нафулти Мостер. Он и другие юристы обвинили ешивы в том, что те на протяжении последних лет совсем перестали преподавать детям светские предметы, оставив только регигию.

Напомним, в Бруклине один из самых высоких показателей числа инфицированных Сovid-19. В начале месяца здесь подтвердились 67% тестов на коронавирус. Среди заболевших — адмор сатмарских хасидов Аарон Тейтельбаум.

Наталия Кравченко