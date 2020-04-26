 
 
Апрель 26th, 2020

Нью-йорские ешивы уходят в подполье, чтобы обойти карантинные ограничения

Несмотря на ограничительные меры, введенные мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио, занятия в городских ешивах все еще продолжаются. Об одном из таких фактов рассказала одна из родительниц, отметив, что уроки проходят в частных квартирах и запертых на время карантина зданиях по всему Вильямсбургу, пишет New York Post.

 Подобные сообщения уже публиковало интернет-издание Forward. По словам его источника, один из учеников с легкостью попал на занятие – достаточно было просто постучаться, и ему открыли. Кроме того, журналисты издания утверждают, что видели скриншоты переписки родителей на предмет проводимых занятий. Некоторые члены ортодоксальной общины Бруклина наплевали на запреты на собрания и продолжают посещать похороны и молитвы.

Так, в воскресенье возле штаб-квартиры движения «Хабад-Любавич» в Бруклине полиция задержала нескольких человек за нарушение правил самоизоляции. Однако, не всегда стражам порядка удается во время реагировать на подобные инциденты.

В частности, они пропустили собрания ортодоксов в Домино-Парке и Проспект-Парке в Бруклине. Источник Forward уточнил, что члены его общины верят: заболеют они коронавирусом или нет, в конечном счете решит Бог, а не де Блазио.

«Это определенно подвергает риску детей. Да всех», — возразил тот же источник в беседе с журналистами. Тем временем, в Нью-Йорке действует штраф в размере одной тысячи долларов за несоблюдение социальной дистанции.

«Неудивительно, что лидеры ультрахасидских общин ведут себя наплевательски по отношению к здоровью детей и условиям, в которых они получают образование – после десятилетий отсутствия какого-либо контроля над их деятельностью», — так о проблеме высказался адвокат Нафулти Мостер. Он и другие юристы обвинили ешивы в том, что те на протяжении последних лет совсем перестали преподавать детям светские предметы, оставив только регигию.

Напомним, в Бруклине один из самых высоких показателей числа инфицированных Сovid-19. В начале месяца здесь подтвердились 67% тестов на коронавирус. Среди заболевших — адмор сатмарских хасидов Аарон Тейтельбаум.

Наталия Кравченко

Category: Израиль, Новости, США ﻿
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