Апрель 26th, 2020

Китай обьявил о присоединении новых территорий

Ни пандемия, ни наступивший священный месяц Рамадан, к сожалению, не делают мир более спокойным. Вот и сейчас, после двух месяцев относительного затишья в Южно-Китайском море вновь нарастает напряженность из-за спорных территорий. Но если бы только там – полем противостояния с Пекином становится и Индийский океан.

Список территорий включает 70 наименований. Кроме того, некоторые спорные территории в Южно-Китайском море официально стали частью Китая. Так, Парасельские острова (Сиша и Чжунша) и острова Спратли (Наньша) получили статус «районов» города Саньша (провинция Хайнань).

В ответ на эти действия ВМС США отправили в акваторию Южно-Китайского моря (ЮКМ) три военных судна: десантный корабль USS America, а также крейсер Bunker Hill и эсминец Barry. Причем в Вашингтоне прямо называют это «посланием Пекину».

Если формирование квазиальянса или хотя бы согласованной позиции Вьетнама, Малайзии и Филиппин для противостояния с Китаем в ЮКМ, относящемуся к Тихому океану, по-прежнему выглядит маловероятным, то в Индийском ситуация выглядит с точностью до наоборот, альянс между Вашингтоном и Нью-Дели против китайской стратегии «двух океанов» состоялся, и с задором только что записавшегося в фитнес-клуб бодибилдера играет мускулами.

Австралия и Япония горячо поддерживают американского президента в этом вопросе, хотя окончательно этот антикитайский альянс пока еще не сложился, чему мешает целый ряд шероховатостей между его участниками. Но, думаю, ждать осталось недолго, особенно с учетом тех настроений, которые сейчас царят в Нью-Дели. Поэтому, главные события на этом поле битвы у нас впереди. Краткое затишье, вызванное пандемией, было лишь небольшой паузой, сейчас стороны готовы сойтись в противостоянии вновь, ведь речь, по большому счету, идет о будущем каждого из них.