Апрель 26th, 2020

Кайли Дженнер проводит экскурсию по своему новому дому

Кайли Дженнер опять стала самой молодой миллиардершей в мире. Ее косметическая империя приносит ей не самый плохой доход. Видимо именно по этой причине Кайли приобрела себе огромный особняк . В этом доме в свое время жил Майкл Джексон.

Покупка обошлась 22-летней реалити-звезде и предпринимателю в 36,5 миллионов долларов, хотя изначальная цена была 45 миллионов. По-видимому, проводить карантин в ее «старом» особняке в Хидден-Хиллз Кайли наскучило, поэтому она переехала в еще более просторное место. Кстати, первое фото из нового дома уже опубликовано в Instagram Дженнер.

В особняке — хотя правильнее назвать это «курортным комплексом» — площадью почти 1800 квадратных метров имеется 7 спален, 14 ванных комнат, полностью укомплектованная всем чем только можно кухня, два кинотеатра — домашний и под открытым небом, несколько баров, игровые комнаты и спортивный зал. На прилежащей территории есть бассейн и баскетбольная площадка.