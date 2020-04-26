 
 
Апрель 26th, 2020

Кайли Дженнер проводит экскурсию по своему новому дому

кайли дженнер2Кайли Дженнер опять стала самой молодой миллиардершей в мире. Ее косметическая империя приносит ей не самый плохой доход. Видимо именно по этой причине Кайли приобрела себе огромный особняк . В этом доме в свое время жил Майкл Джексон.

Покупка обошлась 22-летней реалити-звезде и предпринимателю в 36,5 миллионов долларов, хотя изначальная цена была 45 миллионов. По-видимому, проводить карантин в ее «старом» особняке в Хидден-Хиллз Кайли наскучило, поэтому она переехала в еще более просторное место. Кстати, первое фото из нового дома уже опубликовано в Instagram Дженнер.

В особняке — хотя правильнее назвать  это «курортным комплексом» — площадью  почти 1800 квадратных метров имеется 7 спален, 14 ванных комнат, полностью укомплектованная всем чем только можно кухня, два кинотеатра — домашний и под открытым небом, несколько баров, игровые комнаты и спортивный зал. На прилежащей территории есть бассейн и баскетбольная площадка.   

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>