 
 
Апрель 26th, 2020

Италия запрещает вьезд туристов до конца года

ИталияПравительство Италии приняло решение,которое убьет туристический бизнес страны. И тем не менее границы будут закрыты для туристов до конца года. Об этом в интервью сообщил министр культуры и туризма Италии.

По его словам, принятие решения об открытии границ будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства.

В то же время чиновник допустил, что в мае удастся открыть музеи и основные достопримечательности страны, которые прекратили принимать посетителей из-за пандемии коронавируса. В этой связи он, в частности, упомянул Колизей и Помпеи.

На сегодняшний день число жертв COVID-19 в Италии достигло 25 969 человек. Общее число случаев заражения в стране составляет 192 994. Страна занимает по этому показателю третье место, уступая США (924,5 тысячи) и Испании (223,7 тысячи).

Tags: , , , | Category: Культура, Новости, Общество ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>