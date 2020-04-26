Исследователи нашли под водой окаменелый лес, которому 60 000 лет (видео)

Долгое время о существовании этого леса даже не подозревали. Но в 2004 году ураган «Айван» поднял с морского дна и вынес на побережье несколько доисторических стволов. К лесу на глубину больше 18 метров стали погружаться дайверы и режиссеры. Только в конце 2019 года группа американских ученых наконец отправилась в экспедицию для его изучения.

Несмотря на то, что древесине около 60 тысяч лет, она чрезвычайно хорошо сохранилась, говорят исследователи. Стволы были погребены под слоями осадка, который защищал их от кислорода и разложения.

В лаборатории ученым удалось обнаружить в древесине более 300 живых организмов. Большинство из них — обычные обитатели океанов вроде корабельных червей. Но некоторые найденные бактерии, обитавшие в древнем лесу, до сих пор не были известны науке. Сейчас исследователи изучают их ДНК, чтобы понять, как они могут быть полезны для создания лекарственных препаратов.



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