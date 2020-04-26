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Исследователи нашли под водой окаменелый лес, которому 60 000 лет (видео)

Под водой у побережья Алабамы ученые обнаружили останки доисторического кипарисового леса, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Он рос на берегах Мексиканского залива около 60 тысяч лет назад — во времена, когда первые люди только начали выходить из Африки. С тех пор уровень моря поднялся, и лес оказался затоплен.

Долгое время о существовании этого леса даже не подозревали. Но в 2004 году ураган «Айван» поднял с морского дна и вынес на побережье несколько доисторических стволов. К лесу на глубину больше 18 метров стали погружаться дайверы и режиссеры. Только в конце 2019 года группа американских ученых наконец отправилась в экспедицию для его изучения.

Под водой нашли лес возрастом 60 тысяч лет

Несмотря на то, что древесине около 60 тысяч лет, она чрезвычайно хорошо сохранилась, говорят исследователи. Стволы были погребены под слоями осадка, который защищал их от кислорода и разложения.

В лаборатории ученым удалось обнаружить в древесине более 300 живых организмов. Большинство из них — обычные обитатели океанов вроде корабельных червей. Но некоторые найденные бактерии, обитавшие в древнем лесу, до сих пор не были известны науке. Сейчас исследователи изучают их ДНК, чтобы понять, как они могут быть полезны для создания лекарственных препаратов.

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Category: Наука, Новости ﻿
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