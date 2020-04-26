Апрель 26th, 2020

Ирина Шейк сфотографировалась с Путиным в постели

Ирина Шейк удивиила своих фанатов странным выбором книги .Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм фото, на котором она лежит в постели с книгой о российском президенте Владимире Путине.Судя по хитрой улыбке Ирины ,она просто решила подразнить особо впечатлительных подписчиков.

«Остаюсь дома», — написала Ирина под постом, который выглядит явной провокацией.

Всего за 15 минут пост Шейк собрал 53 тысячи лайков. В комментариях стали бурно обсуждать книгу, которую читает модель, а также делать комплименты Шейк и звать ее замуж.

«Милая», «Великолепная красавица», «Не ту литературу ты читаешь, Ира. Не ту», «Очень нежная», «Американцы стороной будут обходить, после этой фотки с книгой. Как всегда шикарна», «Красивая улыбка», «Ну ты красавица, я аж захотел тебя в жены взять, я богатый очень, с меня пару яхт и комната черной икры», — пишут пользователи сети.