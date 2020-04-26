Глава КНДР умер не выходя из комы

Ким Чен Ын мертв, утверждала со ссылкой «на заслуживающий доверия источник» вице-президент Гонконгской спутниковой телевещательной компании HKSTV.

Сообщение появилось не в эфире, а было размещено в китайской соцсети Weibo, в том числе по причине того, что Пекин оказывает вещателю поддержку, сказано в статье The International Business Times.

В свою очередь один из выходящих в Японии журналов — «Шукан Гэндай» информирует о других «слухах»: правитель КНДР якобы впал в кому после проведенной кардиологами серьезной операции, пишет таблоид The New York Post. Также отмечается, что в страну могла приезжать группа медиков из Китая, чтобы участвовать в консилиуме по поводу состояния здоровья главы государства.

Никаких комментариев со стороны Пхеньяна нет. Последний раз 36-летний Ким, возглавивший страну в 2011 году после смерти своего отца Ким Чен Ира, выходил на публику 11 апреля.