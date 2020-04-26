Гаспар Ноэ назвал три фильма для карантина

Французский режиссер Гаспар Ноэ назвал фильмы, которые советует посмотреть каждому на карантине.
В интервью изданию Dazed он рассказал, что каждый день смотрит «по три великих фильма в день, читаю, ем, брожу по пустынным улицам и мечтаю» и посоветовал использовать это время, чтобы открыть для себя недооцененную классику.
Самая любимая лента Гаспара – «2001: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика.
Вот еще три фильма, на которые предлагает обратить внимание режиссер:
«Тени: Одна ночная галлюцинация» (1923)
Режиссер Артур Робисон
«Легенда о Нараяме» (1958)
Режиссер Кейсуке Киношита
«Нити» (1984)
Режиссер Мик Джексон
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