Апрель 26th, 2020

Гаспар Ноэ назвал три фильма для карантина

Французский режиссер Гаспар Ноэ назвал фильмы, которые советует посмотреть каждому на карантине.

В интервью изданию Dazed он рассказал, что каждый день смотрит «по три великих фильма в день, читаю, ем, брожу по пустынным улицам и мечтаю» и посоветовал использовать это время, чтобы открыть для себя недооцененную классику.

Самая любимая лента Гаспара – «2001: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика.

Вот еще три фильма, на которые предлагает обратить внимание режиссер:

«Тени: Одна ночная галлюцинация» (1923)

Режиссер Артур Робисон

«Легенда о Нараяме» (1958)

Режиссер Кейсуке Киношита

«Нити» (1984)

Режиссер Мик Джексон