Апрель 26th, 2020

Белла Хадид разделась для рекламы модного бренда

Американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид продолжает заниматься своим любимым делом, несмотря на изоляцию.

Сначала она снялась для мартовского номера Vogue Italia через FaceTime. А на днях стала лицом рекламной кампании Jacquemus весна — лето 2020, Jacquemus At Home.

Дизайнер бренда выступил в роли креативного директора. А фотографом стал Пьер-Анж Карлотти. Во время сьемки Белла позирует в вещах нового сезона — нежно-голубом боди, белом брючном костюме и трикотажном оливковом бра.

На одном из снимков Хадид полностью обнажена и прикрывается лишь микросумкой бренда, столь желанной уже не первый сезон. Все фотографии были сделаны на фронтальную камеру iPhone без помощи стилистов, визажистов и парикмахеров.