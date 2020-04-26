Астероид более 2 км. в диаметре летит к Земле

Сотрудники обсерватории Аресибо опубликовали новые радарные изображения потенциально опасного околоземного астероида 1998 OR2. Они были получены в период с 18 по 20 апреля, их разрешение составляет 7.5 м/пиксель.

Наблюдения показали, что астероид имеет форму, которую условно можно назвать круглой. Его средний диаметр равен примерно 2 км, период обращения составляет 4,1 часа. Сделанные Аресибо радарные изображения позволили выявить ряд деталей на поверхности 1998 OR2, включая хребет и крупную выемку которая, скорее всего, является ударным кратером.

23 апреля 1998 OR2 ушел из зоны видимости антенны Аресибо. Впрочем, наблюдения за ним продолжат другие функционирующие обсерватории. В настоящее время астероид приближается к Земле. Он пройдет точку максимального сближения 29 апреля. В этот день 1998 OR2 будет находиться на расстоянии 6 млн км от нашей планеты, двигаясь с относительной скорость 8.7 км/с. Следующий близкий визит 1998 OR2 состоится в 2079 году, когда он пролетит на расстоянии 1.8 млн км от Земли.