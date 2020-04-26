Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой

Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер наконец то станет дедушкой. Его 30-летняя дочь Кэтрин и ее супруг Крис Прэтт, известного по ролям в фильмах «Стражи галактики» и «Мир Юрского периода», ждут ребенка.

25 апреля молодые супруги были замечены на прогулке на велосипедах в Брентвуде, штат Калифорния, где Пратт прикрывал лицо банданой с американским флагом, а у его жены под белой футболкой был виден округлившийся животик. За день до того Кэтрин также сфотографировали во время прогулки с собакой в Лос-Анджелесе. Она была одета в свободный комбинезон.



Пара зарегистрировала отношения в 2019 году. У Прэтта уже есть семилетний сын Джек от первого брака с Анной Фэрис.



Ранее Шварценеггер рассказал, как самоизолировался вместе с осликом по кличке Лулу, пони Виски и собакой Вишенкой. Об этом он рассказал в своем Twitter.