 
 
Апрель 26th, 2020

Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой

шварцнегерИзвестный голливудский актер Арнольд  Шварценеггер наконец то станет дедушкой. Его 30-летняя дочь Кэтрин и ее супруг Крис Прэтт, известного по ролям в фильмах «Стражи галактики» и «Мир Юрского периода», ждут ребенка.
25 апреля молодые супруги были замечены на прогулке на велосипедах в Брентвуде, штат Калифорния, где Пратт прикрывал лицо банданой с американским флагом, а у его жены под белой футболкой был виден округлившийся животик. За день до того Кэтрин также сфотографировали во время прогулки с собакой в Лос-Анджелесе. Она была одета в свободный комбинезон.

Пара зарегистрировала отношения в 2019 году. У Прэтта уже есть семилетний сын Джек от первого брака с Анной Фэрис. 

Ранее Шварценеггер рассказал, как самоизолировался вместе с осликом по кличке Лулу, пони Виски и собакой Вишенкой. Об этом он рассказал в своем Twitter.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>