Апрель 26th, 2020

Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой

Старшая дочь Арнольда Шварценеггера 30-летняя Кэтрин, которая уже год замужем за актером Крисом Праттом, ждет ребенка.

25 апреля молодые супруги были замечены на прогулке на велосипедах в Брентвуде, штат Калифорния, где Пратт прикрывал лицо банданой с американским флагом, а у его жены под белой футболкой был виден округлившийся животик. За день до того Кэтрин также сфотографировали во время прогулки с собакой в Лос-Анджелесе. Она была одета в свободный комбинезон.

После свадьбы в июне 2019 года молодожены заявляли, что были бы рады «расширить семью как можно скорее». Буквально два месяца назад 72-летний Шварценеггер также признался, что давно хочет внуков, но не собирается давить ни на кого из пятерых детей, включая Кэтрин: «Я знаю, что рано или поздно это произойдет. Они с Крисом решат, когда будут готовы».