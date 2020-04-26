Апрель 26th, 2020

Анастасии Волочковой нечем оплатить коммуналку

Анастасия Волочкова осталась без средств. На днях в СМИ появилась информация,что у Волочковой пропали все деньги с карты. Как утверждает балерина,там было 200 тысяч рублей.

Волочкова предположила, что деньги сняли судебные приставы за проигрыш в деле. В 2017 году на артистку компания «Тонус-клуб» подала в суд. Скорее всего, дело Анастасия проиграла, поэтому деньги с банковской карты сняли. Звезда заявила журналистам, что про это дело она ничего не знала и считает, что снятие денежных средств — работа аферистов.

Анастасия Волочкова пожаловалась своим подписчикам и сообщила, что украденные деньги были отложены на питание на время карантина. Также теперь ей нечем платить за коммунальные услуги и оплачивать лечение отца-инвалида, которому необходим специальный уход.



Пару дней назад ситуация прояснилась, и Волочкова выложила в своём аккаунте в Instagram пост. В нём она рассказала, что приехала к судебным приставам, чтобы разобраться в ситуации. Оказалось, что на звезду действительно подавали в суд три года назад, только её об этом никто не уведомил.

Сейчас Анастасия Волочкова разобралась в причине списания средств и не имеет претензий к судебным приставам: «У меня к приставам нет никаких вопросов и претензий. Люди действовали по закону». Сейчас артистка намерена обжаловать решение судьи и довести дело до конца в свою пользу.