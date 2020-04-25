Апрель 25th, 2020

Вдова Кирка Дугласа празднует 101-й День рождения

Вдова знаменитого голливудского актера Енн Байденс отмечает сегодня 101-й день рождения.Нужно отметить, что Кирк Дуглас умер в январе в возрасте 103 лет, и он считался одним из старейших актеров во всем мире.



Актриса Кэтрин Зета-Джонс поздравила свекровь с днем рождения на своей странице в Инстаграм.

«С Днем Рождения, моя неординарная свекровь. Наша Королева, наша Бабушка. Вы олицетворяете все, что есть хорошего в женщине. Я восхищаюсь вами и очень сильно вас люблю. 101 год сегодня. Энн Дуглас, спасибо за все, что вы сделали для людей в нашем мире», — подчеркнула актриса.

Зета-Джонс уже много лет состоит в браке с сыном Кирка Дугласа Майклом.



Майк Дуглас тоже присоединился к поздравлениям и отметил, что Энн является самой лучшей мачехой в мире. Майкл является пасынком Байденс, которая стала второй женой Кирка.

Майкл родился в первом браке актера, и его мать скончалась в 2015 году в возрасте 92 лет. В двух браках у Кирка Дугласа родилось четверо детей, младший из них Эрик Дуглас, скончался в 2004 году.