 
 
Апрель 25th, 2020

Вдова Кирка Дугласа празднует 101-й День рождения

кирк дуглас и еннВдова знаменитого голливудского актера Енн Байденс отмечает сегодня 101-й день рождения.Нужно отметить, что  Кирк Дуглас умер в январе  в возрасте 103 лет, и он считался одним из старейших актеров во всем мире. 

Актриса Кэтрин Зета-Джонс поздравила свекровь с днем рождения на своей странице в Инстаграм.

«С Днем Рождения, моя неординарная свекровь. Наша Королева, наша Бабушка. Вы олицетворяете все, что есть хорошего в женщине. Я восхищаюсь вами и очень сильно вас люблю. 101 год сегодня. Энн Дуглас, спасибо за все, что вы сделали для людей в нашем мире», — подчеркнула актриса.

 Зета-Джонс уже много лет состоит в браке с сыном Кирка Дугласа Майклом. 

Майк Дуглас тоже присоединился к поздравлениям и отметил, что Энн является самой лучшей мачехой в мире. Майкл является пасынком Байденс, которая стала второй женой Кирка.

Майкл родился в первом браке актера, и его мать скончалась в 2015 году в возрасте 92 лет. В двух браках у Кирка Дугласа родилось четверо детей, младший из них Эрик Дуглас, скончался в 2004 году.

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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