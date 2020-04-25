Апрель 25th, 2020

В Средиземном море найден затонувший османский корабль с грузом.

Археологами было обнаружено место массовых кораблекрушений в Средиземном море. Найдено 12 затонувших кораблей. Работы велись у побережья Ливана в Левантийском бассейне. Здесь, оказывается, тонули корабли с III века до н.э. и до XIX века нашей эры.

Ученые обнаружили обломки на морском дне, они ушли в грунт на глубину до 1,5 метра. Территория была просканирована, проведены съемки видео в HD, находки задокументировали. Исследования завершились еще в 2015 году, но только в этом месяце был раскрыт гриф секретности. Ученые продолжают работать над данными и артефактами.

Один корабль выделялся среди других размерами и богатством груза. Это было османское торговое судно, которое затонуло около 1630 года во время рейса между Египтом и Стамбулом. При длине 43 метра, вмещавший 1000 тонн, он был настолько огромен, что на его палубе могли удобно разместиться два обычных корабля, а в его трюме находились сотни артефактов удивительного вида, представляющих 14 различных культур, среди которых западная Северная Африка, Китай, Индия, Италия, Испания и Бельгия. В находках значится самый ранний китайский фарфор, когда-либо найденный в Средиземноморском регионе, итальянская керамика и индийский перец.

Можно представить, каким был глобальный охват торговли в начале XVII века и как потребительский спрос в одной стране стимулировал производство товаров по всему миру.

В составе коллекции китайского фарфора с затонувшего корабля – 360 украшенных чашек и блюдец, изготовленных в печах города Цзиндэчжэнь во время правления Чжу Юцзяня, последнего императора династии Мин. Конечно, все было предназначено для чая, но османы предпочитали пить из таких крепкий кофе. Это доказывает груз кофейников из различных металлов и сплавов.

Ну а в глубине трюма были спрятаны османские глиняные курительные трубки для табака – самые первые из найденных где-либо на суше или на море. Вероятно, это была контрабанда, потому что тогда были строгие запреты на курение табака.

Кстати, наверняка не обошлось и без монет, но пока состав найденной корабельной казны и личных средств экипажа не разглашается.