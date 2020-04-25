 
 
Апрель 25th, 2020

Уволен начислявший себе огромные надбавки глава таможенной службы Украины. Проводится расследование по факту хищеня

таможняВ СМИ поступила информация,что правительство Украины на внеочередном заседании уволило председателя государственной налоговой службы Сергея Верланова и главного таможенника страны Максима Нефедова.

Верховная Рада в то же время проголосовала за создание специальной следственной комиссии по расследованию фактов, связанных с вероятными хищениями в украинской налоговой и таможенной службах.

Накануне о раскрытии масштабных серых схем заявил советник главы офиса президента Украины Игорь Уманский.

15 апреля сообщалось, что глава государственной таможенной службы Украины, а также три его заместителя на протяжении нескольких месяцев получали надбавку в размере 600 процентов оклада.

О начислении огромных надбавок перед министерством финансов Украины ходатайствовал сам Нефедов.

Tags: , , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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