Апрель 25th, 2020

Уволен начислявший себе огромные надбавки глава таможенной службы Украины. Проводится расследование по факту хищеня

В СМИ поступила информация,что правительство Украины на внеочередном заседании уволило председателя государственной налоговой службы Сергея Верланова и главного таможенника страны Максима Нефедова.

Верховная Рада в то же время проголосовала за создание специальной следственной комиссии по расследованию фактов, связанных с вероятными хищениями в украинской налоговой и таможенной службах.

Накануне о раскрытии масштабных серых схем заявил советник главы офиса президента Украины Игорь Уманский.

15 апреля сообщалось, что глава государственной таможенной службы Украины, а также три его заместителя на протяжении нескольких месяцев получали надбавку в размере 600 процентов оклада.

О начислении огромных надбавок перед министерством финансов Украины ходатайствовал сам Нефедов.