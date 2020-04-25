 
 
Апрель 25th, 2020

Умер американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко

дьяченкоВ США  в городе Дейтон-Бич ушел из жизни американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко. Ему было 52 года.

Актер был обнаружен мертвым в собственном доме  22 апреля. Причины смерти не уточняются.

Дмитрий Дьяченко известен по роли в фильме ужасов «Запретная зона», вышедшем на экраны в 2012 году. Он также снялся в лентах «Солдат Джейн», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Кости», «Черная метка», «Сыны анархии». Голосом Дьяченко говорят персонажи многих мультфильмов и компьютерных игр.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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