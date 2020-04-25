Апрель 25th, 2020

Стало известно за что Пугачева ненавидит первого мужа

Первый муж Аллы Пугачевой в свое время был известным эстрадным администратором и цирковым артистом. Весной 1969 года Миколас на подработке в цирке встретился с молодой девушкой, которая пришла туда устраиваться поющим артистом. Звали рыжую красавицу Алла Пугачева. Вскоре между молодыми людьми завязались дружеские отношения, которые переросли в симпатию.

Однако Алла Пугачева до сих пор ненавидит своего бывшего мужа, вплоть до того, что долго запрещала ему встречаться с дочерью. В 1973 году семье артистов дали двухкомнатную квартиру в Кузьминках, но брак уже трещал по швам. После развода 6 ноября 1973 жилье разменяли, и мать с дочерью уехали жить в однокомнатную в Вешняках, а Миколас переехал вновь в коммуналку. Некоторое время Алла не разрешала бывшему мужу встречаться с дочерью, но Кристина начала сильно скучать по отцу, и Алле Пугачевой пришлось пойти на уступки.

Как призналась позже Пугачева, у Орбакаса всегда были проблемы с другими женщинами. Он не мог устоять перед гимнастками, цирковыми и эстрадными артистками. Впоследствии он и женился на гимнастке, которая младше его на 19 лет.

Эти и другие измены Пугачева не смогла простить бывшему мужу всю жизнь и никогда больше с ним не встречалась. А дочь, уже изрядно повзрослевшую, разрешила все отпускать на встречи с бывшим мужем.

Напоммин — первый муж Аллы Пугачёвой и отец Кристины Орбакайте Миколас Орбакас пожаловался на маленькую пенсию. Сейчас он с семьей живет в Вильнюсе и находится на карантине