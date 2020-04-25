Апрель 25th, 2020

Сколько стоит одно слово в кадре от актеров Голливуда

Работа актера иногда приносит совсем не маленькие доходы. Конечно,не всем,а только знаменитостям.Американская компания Casumo подсчитала гонорары голливудских звезд за одно слово в кадре.



Больше всех за текст в кадре получает Том Круз. За слово он получает по 7 тысяч долларов. Его высокий показатель объясняют тем, что актер часто отказывается от фиксированной ставки за работу, а предпочитает брать процент от кассовых сборов.



На втором месте в списке оказался Курт Расселл. Его слово в кадре стоит 5,6 тысячи долларов. Джонни Депп получает 4,8 тысячи долларов за слово.



Среди актрис лидером стала Кэмерон Диас. Ее слово стоит 4,6 тысячи долларов.