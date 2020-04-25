Сколько стоит одно слово в кадре от актеров Голливуда

Работа актера иногда приносит совсем не маленькие доходы. Конечно,не всем,а только знаменитостям.Американская компания Casumo подсчитала гонорары голливудских звезд за одно слово в кадре.
Больше всех за текст в кадре получает Том Круз. За слово он получает по 7 тысяч долларов. Его высокий показатель объясняют тем, что актер часто отказывается от фиксированной ставки за работу, а предпочитает брать процент от кассовых сборов.
На втором месте в списке оказался Курт Расселл. Его слово в кадре стоит 5,6 тысячи долларов. Джонни Депп получает 4,8 тысячи долларов за слово.
Среди актрис лидером стала Кэмерон Диас. Ее слово стоит 4,6 тысячи долларов.
Работа актера иногда приносит совсем не маленькие доходы. Конечно,не всем,а только знаменитостям.Американская компания Casumo подсчитала гонорары голливудских звезд за одно слово в кадре.
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