Апрель 25th, 2020

Скандальная Анна Герман пригрозила Украине повсеместными пожарами,если правительство не пустит воду в Крым

Экс-регионал Анна Герман в эфире телеканала отметилась новым скандальным заявлением.

Она заявила, что украинской власти пора уже давно одуматься и пустить днепровскую воду по крымскому каналу, потому что в Крыму живут такие же украинцы, такие же люди, как и на материковой части Украины, а, значит, замедление с поставкой воды приравнивается к преступлению против украинского народа и человечества.



Герман заявила,что если Украина не начнет немедленно поставлять воду,то мы будем гореть ,как в аду. Такое высказывание прозвучало достаточно двусмысленно .



Говоря о том, что Украина будет гореть, видимо, Анна Герман имела ввиду массовые пожары по всей Украине, которые вторую неделю подряд пожарным не удается остановить.

Интересное возникает совпадение с заявлением Анны Герман, как намеком на то, кто стоит на самом деле за поджогами сухой травы, особенно на фоне заявлений военных и правоохранителей, что за поджогами могут стоять диверсанты страны-агрессора, а не просто селяне, которые неосторожно пользуются спичками.