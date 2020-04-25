Апрель 25th, 2020

Россия собирается отыграться на своих. Цены на бензин останутся прежними. Воронеж бомбить пока не будут

Стоимость бензина в России понижать не собираются. Об этом в прямом эфире заявил президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

Алекперов сказал, что в России цены на бензин не привязаны к международным ценам на нефть.Стоимость бензина,как оказалось, связана с налоговыми выплатами.

Глава «Лукойла» считает, что сейчас в России цены на бензин стабильны.

Ранее, 20 апреля, стало известно, что розничные цены на бензин марки Аи-92 снизились на две копейки по сравнению с прошлой неделей до 42,77 рубля за литр. Стоимость литра бензина Аи-95 упала также на 2 копейки и составила 45,97 рубля. Дизельное топливо подешевело на 7 копеек, до 48,14 рубля.

Розничные цены на топливо в России не реагируют на динамику нефтяных котировок из-за действия механизма демпфера. Он заключается в том, что власти компенсируют нефтяникам потери на внутреннем рынке, если стоимость сырья в мире выше определенной отметки. Но если она ниже, то компании перечисляют разницу в бюджет.

Другими словами,власть России делает все возможное чтобы заставить население платить по максимуму. Альтернативы все равно нет.