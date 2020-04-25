 
 
Апрель 25th, 2020

Рита Ора разделась для своих поклонников

Рита Ора

Популярная британская поп-певица Рита Ора поделилась снимком в прозрачном нижнем белье из откровенной фотосессии для журнала Love Magazine. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре исполнительница позирует полулежа в коричневом кружевном комплекте нижнего белья марки Eres и бежевой рубашке из замши. Знаменитость также надела несколько аксессуаров — кольца, чокер в виде цепи и небольшие серьги с ракушками.

Фанаты восхитились внешним видом Оры в комментариях. «Идеальное тело!», «Выглядишь потрясающе!», «Кто-нибудь, вызовите помощь! Умираю от красоты!», «Горячо», — писали они под постом, набравшим 645 тысяч лайков.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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