Апрель 25th, 2020

Работники модной индустрии пожертвовали свои вещи для благотворительного аукциона

Вещи знаменитых дизайнеров и моделей теперь можно приобрести на благотворительном аукционе .Реселл-платформа Vestiaire Collective запустила проект COVID-19 Charity Sale для сбора средств на борьбу с коронавирусом.

Супермодель Кейт Мосс передала для аукциона свою любимую шубу из экомеха с леопардовым принтом. Кроме того, во время торгов можно будет приобрести вещи креативного директора Givenchy Клэр Уайт Келлер, дизайнеров Маргериты Миссони и Беллы Фрейд, бывшего главного редактора Vogue Paris Карин Ройтфельд, актрисы Рэйчел Вайс, редактора и креативного консультанта Vogue Japan Анны Делло Руссо и других икон стиля.

Среди лотов представлены редкие платья Prada и Christian Dior, пальто Stella McCartney, сумки By Far, сандалии и сапоги Jimmy Choo, кроссовки Balenciaga.

Все средства, вырученные от продаж, будут переданы фонду по борьбе с коронавирусом Всемирной организации здравоохранения, а также фандрайзинговой кампании итальянского региона Ломбардия, фонду France/Paris Hospitals и мадридской больнице La Paz.





